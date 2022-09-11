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Обстріл Полтавщини та Дніпропетровщини: ППО знищила 9 з 11 російських ракет

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Обстріл Полтавщини та Дніпропетровщини: ППО знищила 9 з 11 російських ракет

Фото: Associated Press

Загалом росіяни випустили 11 крилатих ракет.

Підрозділи повітряного командування "Схід" збили 7 крилатих ракет, які атакували Дніпропетровщину.

Про це інформує пресслужба Командування.

Загалом росіяни випустили 11 крилатих ракет. Підрозділи повітряного командування збили 7 крилатих ракет на Дніпропетровщині. З них 5 - Х-101, 2 "Калібра".

Ще дві ракети знищено підрозділами Повітряних Сил на Полтавщині.

Нагадаємо, що РФ атакувала ракетами Дніпропетровщину, Харківщину та Кременчук. Внаслідок атаки частина областей України залишилась без електрики.

Також через ракетний удар по обєктах інфраструктури "Укрзалізниця" повідомила про затримки потягів.

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Дата публікації
Перегляди
7405
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