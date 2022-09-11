Українська бігунка здобула "срібло" на останньому турнірі сезону

Українські легкоатлетки Вікторія Ткачук і Анна Рижикова виступили на турнірі серії Золотого континентального туру у Загребі, де змагалися у бігові на 400 метрів із бар'єрами.

Українська легкоатлетка Вікторія Ткачук фінішувала другою в забігу на 400 метрів з бар’єрами на змаганнях серії Золотого континентального туру в хорватському Загребі.

Вона подолала дистанцію за 54,97 секунди. "Золото" здобула бронзова призерка чемпіонату світу-2019, ямайська бігунка Рашелл Клейтон, яка встановила рекорд турніру – 53.89 с, а трійку призерок закрила інша ямайка – Дженів Расселл.

Ще одна українка Анна Рижикова фінішувала на шостій сходинці з часом 55.76 с.

Зазначимо, що для обох представниць України це був останній старт у сезоні-2022.

Нагадаємо, що в італійському Роверето відбувся турнір Континентального туру, де українські спортсмени вибороли одразу чотири нагороди.

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