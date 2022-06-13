"Одеса залишається мішенню": Зеленський - про ситуацію на півдні України

"Одеса залишається мішенню": Зеленський - про ситуацію на півдні України

Російські окупаційні війська продовжують наступати на півдні України, однак українські військові контатакують, не полишаючи ворогу жодних сподівань.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Одеса залишається мішенню російьких окупантів.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 13 червня.

"Одеса залишається мішенню для російського флоту, але вже були зірвані десятки спроб наступу російської армії саме там, саме на півдні. А завдяки контрнаступу вже звільнено частину громад Херсонщини", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що українські військові просунули лінію фронту на Запоріжжі на 5-10 кілометрів. Тим самим ЗСУ просунулися у напрямку Херсона, вибиваючи російських окупантів.