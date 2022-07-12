Окупантам не буде спокою ніде: Зеленський про роботу української розвідки

Президент Володимир Зеленський зазначив, що окупанти вже дуже добре відчули, що таке сучасна артилерія, і в них не буде безпечного тилу ніде на нашій землі, яку вони окупували.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 12 липня.

"Вони відчули, що операції наших розвідників для захисту своєї Батьківщини – на порядки сильніші, ніж будь-які їхні "спецоперації". Російські солдати – і ми це знаємо з перехоплень їхніх розмов – відверто бояться наших Збройних Сил", – сказав президент.

Також він додав, що на 139 днів війни так звана друга армія світу боїться українців і здатна щось робити тільки на основі бездонних запасів ще старої радянської зброї.

Нагадаємо, в Міноборони повідомили 12 липня, що Україну прийняли до багатосторонньої програми взаємосумісності (MIP), яка реалізовує технологічне співробітництво армій держав-членів НАТО.

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