Окупанти 12 разів обстріляли Херсон: загинула людина, є руйнування

У місті також пошкоджено житлові будинки та загорілися автомобілі.

Російські війська 12 разів обстріляли Херсон протягом 1 грудня, внаслідок чого загинула людина, ще одна – постраждала.

Про це очільниця Херсонської МВА Галина Лугова повідомила у відеозверненні в Мережі.

"Сьогодні в Херсоні постраждала вулиця Кулика, пошкоджено житлові будинки, горіли три легкові автомобілі, постраждалих нема. Також у бік Бериславського шосе були "прильоти", – розповіла Лугова.

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"В Зеленівці по вулиці Василя Стуса загинула одна особа. Також по провулку Ванденка, вулиці Комунальній, Стрітинській, по вулиці Чайковського сталося загоряння приватного будинку, на місці пожежі виявлено потерпілого", – додала очільниця міської ВА.

Лугова зазначила, що від 20 листопада до 1 грудня в Херсоні було зафіксовано 119 ворожих "прильотів". Внаслідок них загинули 19 осіб, ще 37 постраждали, серед них – одна дитина.

Нагадаємо, російські війська протягом 30 листопада 34 рази обстріляли територію Херсонщини, внаслідок чого загинула людина.

Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу середмістя Херсона 30 листопада загинула жінка похилого віку, що перебувала у власній квартирі.

Тим часом голова МЗС Росії Сергій Лавров публічно підтвердив, що загарбники бомблять Херсон після його деокупації 11 листопада.

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