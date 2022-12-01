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Маємо жертви серед цивільних: за минулу добу РФ 34 рази обстріляла Херсонщину

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
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Маємо жертви серед цивільних: за минулу добу РФ 34 рази обстріляла Херсонщину

Путин / Фото: Associated Press

Ворог продовжує цілеспрямовано атакувати цивільну інфраструктуру та мирних жителів. 

За минулу добу 30 листопада російські окупанти 34 рази обстріляли територію Херсонщини, внаслідок чого загинула одна цивільна людина.

Про це вранці 1 грудня повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Так, вчора під ворожим вогнем знову опинилися житлові квартали Херсона, через влучення снарядів зруйновано приватні та багатоквартирні будинки. Також росіяни обстріляли Зеленівку, Токарівку, Антонівку, Новотягинку та Дар'ївку.   

У Бериславському районі російські окупанти обстріляли Матросівку, Республіканець та Качкарівку.

"На жаль, маємо жертви серед цивільного населення. Через російські обстріли одна людина загинула, ще 2 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості", - наголосив очільник ОВА.

Нагадаємо, що 1 грудня Янушевич повідомив про відсутність світла у Херсоні через атаки ворога. За словами містян, росіяни майже усю ніч гатили по Херсонщині. 

30 листопада РФ поцілила у Херсоні у лікарню, житлові будинки та художній музей імені Олексія Шовкуненка. Там постраждала будівля закладу — вибито вікна, побито стіни.

29 листопада окупанти завдали удар по обласній клінічній лікарні у Херсоні. В будівлі вибиті вікна. Про постраждалих не повідомлялося.

З огляду на ситуацію, українські військові та влада наполегливо не рекомендують тим, хто встиг виїхати з Херсона до окупації, поспішати повертатися до домівок, а тим, хто залишається у місті - евакуюватися до більш безпечних регіонів.

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Дата публікації
Перегляди
210
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