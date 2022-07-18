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Окупанти касетними снарядами "накрили" Миколаїв: деталі

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Окупанти касетними снарядами "накрили" Миколаїв: деталі

Фото: Олександр Сєнкевич у Facebook

Відомо про двох поранених — жінку і чоловіка. Їх забрала "швидка".

Увечері 18 липня російські окупанти обстріляли касетними снарядами Корабельний район у Миколаєві.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Обстріл стався близько 17:15. За словами мера, росіяни в основному поцілили у приватний сектор. Були пошкоджені вікна і дахи у приватних будинках.

"Станом на 22:00, відомо про двох поранених — жінку і чоловіка. Їх забрала "швидка", — повідомив Сєнкевич.

Після обстрілу на місці інциденту працювали сапери та правоохоронці. Завтра пошкоджені будівлі обійдуть працівники адміністрації, які зафіксують усі збитки. Мер обіцяє, що комунальники наведуть лад на місцях обстрілів.

Станом на 23:08 у Миколаєві знову лунає повітряна тривога.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти понеділка, 18 липня, під час оголошеної повітряної тривоги у Миколаєві пролунали вибухи.

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