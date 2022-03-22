Окупанти обстріляли Житомирщину з "Градів" і втратили літак під Чугуєвом — президент

Окупанти обстріляли Житомирщину з "Градів" і втратили літак під Чугуєвом — президент

Зеленський відзначив, що наші військові вже назбивали велику кількість ворожих гвинтокрилів та літаків.

Російські військові 21 березня завдали ударів з "Градів" по Житомирській області.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час свого відеозвернення.

Глава держави запевнив, що за цей удар вороги отримали "гідну відповідь". Також наші військові збили на Харківщині під Чугуєвом російський літак.

"Наші військові вже назбивали таку кількість ворожих гвинтокрилів та літаків, що залишається лише дивуватися, що у їхніх пілотів замість розуму: невже також пустота. Я сказав "також" невипадково, тому що пустота у них замість серця і замість душі, замість всього, що робить людей людьми", — сказав Зеленський.