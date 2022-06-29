Окупанти перемістили на Криворізьку ділянку фронту додаткові підрозділи

На Криворізькому напрямку ситуація на фронті зберігається стабільно напруженою. Ворог продовжує посилення своїх оборонних позицій.

Ворожі війська перемістили на Криворізьку ділянку фронту додаткові підрозділи – до однієї батальйонної тактичної групи.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул в Telegram.

"На нашому напрямку ситуація на фронті зберігається стабільно напруженою. За інформацією МО України й ОК "Південь", ворог продовжує посилення своїх оборонних позицій, а також перемістив на нашу ділянку фронту додаткові підрозділи - до однієї батальйонної тактичної групи. Але всі частини наших Збройних Сил успішно виконують поставлені бойові розпорядження, ворог продовжує зазнавати втрат у живій силі та техніці", - зазначив він.

Вілкул додав, що ворог продовжує масовані обстріли територій і мирних населених пунктів по всій лінії зіткнення.

"У Криворізькому районі вночі ворогом була обстріляна зі ствольної артилерії Велика Кострома Зеленодольської громади. Там пошкоджено лінії електропостачання. А з РСЗВ ворог обстріляв околиці Широківської громади. Без втрат. Вдень також обстріляли прикордонні території Апостолівської, Зеленодольської та Широківської громад. Надвечір орки обстріляли запальними боєприпасами поля у Гречаноподівській громаді. Дякувати Богу, ніхто не постраждав", - повідомив він.

Зазначається, що у самому Кривому Розі ситуація стабільна і повністю контрольована військовою адміністрацією та ЗСУ.

Нагадаємо, що голова ОВА Луганської ОВА розповів про ситуацію в Лисичанську і околицях, де все ще тримають оборону українські захисники.