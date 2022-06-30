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Окупанти платять по $20 тисяч хабара, щоб втекти з війни - СБУ

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Окупанти платять по $20 тисяч хабара, щоб втекти з війни - СБУ

Фото: pixabay.com

Тобто розцінки окупантів прості: якщо ти зорієнтувався одразу, то відкупитися від «мобілізації» на місці можна за $ 2 тис. Якщо ні, то вирватися з фронту коштуватиме вдесятеро дорожче.

Окупанти платять по $20 тис. хабара, щоб втекти з війни.

Стільки коштують документи про "демобілізацію" військовослужбовця з армії РФ і повернення додому.

Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку перехопила СБУ. 

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Батько, якого мобілізували у так званій "днр", говорить сину, що намагається вийти на людей, які б допомогли їм обом "демобілізуватися". Зізнається, що не пошкодує продати для цього автомобіль.

Але син запевняє, що цього замало, бо за "демобілізацію" беруть $20 тис., а не $2 тис., як думав батько: "Ну, коли гребли, то так, а зараз, коли люди тут сидять, – підняли вже (розмір хабара – ред.). Коротше, демобілізация коштує 20 тис. доларів".

Тобто, судячи з перехопленої СБУ розмови, розцінки окупантів прості: якщо ти зорієнтувався одразу, то відкупитися від "мобілізації" на місці можна за $ 2 тис. Якщо ні, то вирватися з фронту коштуватиме вдесятеро дорожче.

Натомість СБУ нагадує про безкоштовну альтернативу – гарячу телефонну лінію 2402. Подзвонивши за цим номером, можна здатися в полон і зберегти своє життя.

Нагадаємо, росіяни вигадують все нові способи уникнути смерті в Україні: калічаться і подають до суду.

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