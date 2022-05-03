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Окупанти пошкодили на ​​Житомирщині 120-річну церкву

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Окупанти пошкодили на ​​Житомирщині 120-річну церкву

Національна поліція Житомирської області

У селі Нова-Буда ще у березні, внаслідок падіння російської авіаракети, зазнала ушкоджень Свято-Хрестовоздвиженська церква.

Російські окупанти в результаті авіаудару пошкодили Свято-Хрестовоздвиженську церкву у селі Нова-Буда на Житомирщині, яка була побудована у 1900 році. 

Про це повідомляє поліція Житомирської області.

Окрім того, поранення отримав місцевий житель, що йшов повз церкву до магазину. Подія сталася ще 1 березня.

"Найбільший уламок упав просто посеред дороги перед будівлею храму, іншими посікло дах прицерковної каплиці, довколишні дерева, а від вибухової хвилі повилітали шибки практично в усіх вікнах споруди", - розповідає місцевий староста Анатолій Писаренко.

За попередніми висновками фахівців УДСНС, які разом з поліцейськими проводили огляд місця події, впали уламки ворожої авіаракети. Збереглося навіть маркування дати її виготовлення.

Начальник Радомишльського відділення поліції Олександр Кириченко підтвердив, що поліцейські слідчо-оперативної групи фіксують всі обставини та визначають кваліфікацію події як воєнний злочин – ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Чернігові не лишилося жодної лікарні, яка б не була пошкоджена окупантами.

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