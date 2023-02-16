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Окупанти вдарили ракетами по Харківщині: багато людей постраждали

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Окупанти вдарили ракетами по Харківщині: багато людей постраждали

Фото: Associated Press

Постраждали фахівці, які здійснювали ремонтні роботи на лініях зв‘язку.

У четвер зранку, 16 лютого, російські окупанти вкотре обстріляли місто Вовчанськ Харківської області. Зафіксовано два ракетні удари. У результаті ворожої атаки багато людей постраждали.

Про це розповів голова ОВА Олег Синєгубов.

 За попередньою інформацією, обстріл здійснювався ворожою авіацією. Зафіксовано два ракетні удари.

Внаслідок авіаудару кількість постраждалих сягнула до 6 осіб. За оновленою інформацією, ще 5 чоловіків віком від 35 до 65 років отримали поранення.

Постраждалі є фахівцями, які здійснювали ремонтні роботи на лініях зв‘язку. Медики надали їм всю необхідну допомогу, лікування потерпілі проходитимуть амбулаторно.

Також атакою було пошкоджено будівлю одного з підприємств та приватний житловий будинок.

Нагадаємо, у ніч проти 16 лютого війська РФ вдалися до нової масованої атаки України. Постраждали низка регіонів, зокрема, Львівщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина, Херсонщина. 

Загалом за ніч росіяни випустили по Україні 32 крилаті ракети. ППО знищила 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" та дві керовані авіаційні ракети Х-59. 

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Дата публікації
Перегляди
1585
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