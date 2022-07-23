Окупанти випустили 13 ракет по Кропивницькому: є жертви

У Кропивницьому 23 липня близько 5:00 лунали вибухи. Вибухи повторились о 5:15. Від 4:36 до 6:02 у Кіровоградській області тривала повітряна тривога. Після вибухів в небі було видно дим.

Російські окупанти випустили по області 13 ракет (8 ракет "Калібр" морського базування та 5 ракет Х-22 з літака ТУ-22М3). Є загиблі і поранені.

Про це повідомив очільник ОВА Андрій Райкович.

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З його слів, поцілено в інфраструктурні об’єкти за межами обласного центру. Зокрема, у військовий аеродром "Канатове" та в один з об’єктів "Укрзалізниці". На місці працюють рятувальні та піротехнічні підрозділи.

Наразі без світла в обласному центрі залишається частина одного з мікрорайонів. Аварійні бригади обленерго працюють.

Нагадаємо, зранку, близько 04:20, ворог завдав удару по Миколаєву шістьма ракетами С-300.

На Донеччині в селі лишився лише кожен десятий мешканець, окупанти рівняють все із землею

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