Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти з території РФ обстріляли Сумщину: випустили понад 30 мінометних мін

Дата публікації
Перегляди
452
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти з території РФ обстріляли Сумщину: випустили понад 30 мінометних мін

ДПСУ

У п'ятницю, 29 квітня, окупанти з території Російської Федерації обстріляли Сумську область.

Українські прикордонники зафіксували прильоти понад 30 мінометних мін, які загарбники держави-окупантки випустили з боку російського села Городище. 

Про це повідомили у Державній прикордонній служби України.

В одному випадку ворог держави-терористки гатив по роздоріжжю між трьома селами Шосткинського району Сумської області. Під час іншого обстрілу росіян міни рвалися на околиці одного з цих сіл.

Нагадаємо, розпочалася 65 доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Ситуація на фронті - у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 29 квітня. 

Читайте також: 

Окупанти обстріляли Запоріжжя: чотири людини поранені, серед них - 11-річна дитина (жестовою мовою)

Окупанти обстріляли Запоріжжя: чотири людини поранені, серед них - 11-річна дитина (жестовою мовою)
Наступна публікація