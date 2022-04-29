Окупанти з території РФ обстріляли Сумщину: випустили понад 30 мінометних мін

У п'ятницю, 29 квітня, окупанти з території Російської Федерації обстріляли Сумську область.

Українські прикордонники зафіксували прильоти понад 30 мінометних мін, які загарбники держави-окупантки випустили з боку російського села Городище.

Про це повідомили у Державній прикордонній служби України.

В одному випадку ворог держави-терористки гатив по роздоріжжю між трьома селами Шосткинського району Сумської області. Під час іншого обстрілу росіян міни рвалися на околиці одного з цих сіл.

Нагадаємо, розпочалася 65 доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Ситуація на фронті - у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 29 квітня.

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