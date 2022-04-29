Окупанти обстріляли Харківщину з "Градів" і "Смерчів"

Окупанти обстріляли Харківщину з "Градів" і "Смерчів"

За добу російські окупанти обстріляли Харків 16 разів.

Двічі ворог завдав удару по області з реактивних систем залпового вогню "Град" та "Смерч".

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у ефірі телемарафону "Єдині новини".

"За добу ми нарахували 16 обстрілів, два з них – з РСЗВ "Град" та "Смерч", — сказав Синєгубов.

За його словами, обстрілів самого міста Харків за останній тиждень поменшало, однак перебувати на вулиці досі дуже небезпечно. Серед мирного населення щодня є жертви.

Синєгубов також зазначив, що минулої доби під обстріли ворога потрапили Дергачі, Чугуїв та Золочів. Водночас "найгарячішою" точкою продовжує бути місто Ізюм. Слід зазначити, що там окупанти мають найбільші втрати.

За словами очільника Харківської ОВА, в області працюють над відновленням критичної інфраструктури. Зокрема, у Чугуєві відновили водопостачання, а в Дергачах — електрику для 1,5 тисячі споживачів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" опублікувала графік руху безкоштовних евакуаційних поїздів з Харкова на 29 квітня.

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