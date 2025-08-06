Пекельний серпень і важка осінь: що чекає на фронт до кінця року

ЗСУ / © "Бернлі"

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В Україні серпень 2025 стане «пекельним місяцем» для українського фронту — Росія перекидає резерви на Покровськ, а Часів Яр, попри доповіді Путіну, досі не захоплений.

Так думку висловив військовий експерт, військовослужбовець 41-ї окремої механізованої бригади Кирило Сазонов в інтерв’ю «Радіо Свобода«.

Кирило Сазонов поділився прогнозами щодо подальшого розвитку бойових дій на сході України. За його словами, нинішній етап війни можна вважати її «ендшпілем», а найближчі місяці принесуть ще більш жорсткі бої.

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«Серпень я називаю пекельним, тому що він буде дуже жорстким. Ми бачимо це на всіх напрямках. До кінця осені бої будуть дуже важкими. Це кінець найспекотнішої війни. Далі будуть або реальні переговори про мир, або війна стане менш активною. Але зараз, до кінця осені, Путін спробує відгризти максимум, взагалі не переймаючись ціною», — заявив Сазонов.

Він також прокоментував новини про те, що російська армія почала залучати жінок до штурмових операцій.

«Якщо їх використовують як штурмовиків, значить, резервів не вистачає», — пояснив експерт.

Сазонов звернув увагу, що у нинішньому наступі Кремль може пожертвувати великою кількістю живої сили та техніки, аби до листопада змусити Україну сідати за стіл переговорів.

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«Путін може спалити всю армію, щоб уже у листопаді вийти із пропозицією про припинення вогню. Але до того часу українським захисникам буде дуже важко», — констатував військовий.

Водночас він закликав не переоцінювати масштаби російського просування на фронті.

«Насправді особливого просування ніде немає. Ми бачимо новини, переживаємо за кожен кілометр, тому щодня нам здається, що вони то тут, то там просунулися. Але, дивлячись у цілому на мапу України, за два роки Росія взяла лише близько 1% території. Глобально — це майже нічого», — наголосив Сазонов.

Він підкреслив, що стратегічна мета Москви — створити ілюзію постійного просування, щоб тиснути на Захід і Україну з вимогою поступок.

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«Він не захопить все, що хоче. Не йдеться ні про обласні центри — це нереально, — ні про всю Донецьку область як програму мінімум так званої „СВО“. Для них це нереальна, нерозв’язна задача протягом декількох років, — розповів він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук закликала суспільство не впадати в оману щодо швидкого завершення війни. За її словами, це «зміщення фокуса з війни на „невійну“» підриває мобілізаційний настрій українців і шкодить державі.