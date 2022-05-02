Перша леді США зустрінеться з українськими біженцями

Перша леді США Джилл Байден відвідає українських біженців під час свого гуманітарного візиту до Румунії та Словаччини.

Початок поїздки Джилл Байден запланований вже цього тижня.

Про це повідомляє Reuters.

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За попередніми даними, перша леді Сполучених Штатів Америки Джилл Байден відвідає Румунію та Словаччину від 5 по 9 травня, аби зустрітися з військовослужбовцями та персоналом посольства США, а також українськими батьками та дітьми, що втекли за кордон від війни, та з працівниками гуманітарної допомоги і вчителями.

У неділю, коли в Сполучених Штатах відзначається День матері, пані Байден зустрінеться з українськими матерями та дітьми, які залишили свої домівки через війну.

Вона також зустрінеться з військовослужбовцями США на авіабазі Михаїла Когальнічау в Румунії 6 травня. Потім вона прямуватиме до Бухаресту, де зустрінеться з урядовцями Румунії, співробітниками посольства США, працівниками гуманітарної допомоги та вчителями, які працюють з маленькими українськими біженцями.

Поїздка також передбачає зупинки в словацьких містах Братислава, Кошице та Вишнє Німецьке, де Джилл Байден зустрінеться з урядовцями, біженцями та працівниками допомоги.

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Нагадаємо, голлівудська акторка та пані посол доброї волі ООН у справах біженців Анджеліна Джолі завітала до України, щоб підтримати біженців.

Кількість біженців із України, які внаслідок російського вторгнення змушені були покинути свої домівки та поїхати за кордон, наближається до 5,5 мільйона осіб.