Первая леди США встретится с украинскими беженцами

Первая леди США Джилл Байден посетит украинских беженцев во время своего гуманитарного визита в Румынию и Словакию.

Начало поездки Джилл Байден намечено уже на этой неделе.

Об этом сообщает Reuters.

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По предварительным данным, первая леди Соединенных Штатов Америки Джилл Байден посетит Румынию и Словакию с 5 по 9 мая, чтобы встретиться с военнослужащими и персоналом посольства США, а также с украинскими родителями и детьми, бежавшими за границу от войны, и с работниками гуманитарной помощи, учителями.

В воскресенье, когда в Соединенных Штатах отмечается День матери, Байден встретится с украинскими матерями и детьми, которые покинули свои дома из-за войны.

Она также встретится с военнослужащими США на авиабазе Михаила Когальничау в Румынии 6 мая. Затем она направится в Бухарест, где встретится с чиновниками Румынии, сотрудниками посольства США, работниками гуманитарной помощи и учителями, работающими с маленькими украинскими беженцами.

Поездка также предусматривает остановки в словацких городах Братислава, Кошице и Вишне Немецкое, где Джилл Байден встретится с членами правительства, беженцами и работниками помощи.

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Напомним, голливудская актриса и госпожа посол доброй воли ООН по делам беженцев Анджелина Джоли посетила Украину, чтобы поддержать беженцев.

Количество беженцев из Украины, которые в результате российского вторжения вынуждены были покинуть свои дома и уехать за границу, приближается к 5,5 миллионам человек.