Під час благодійного телемарафону Save Ukraine вдалося зібрати понад 40 мільйонів гривень

Під час благодійного телемарафону Save Ukraine вдалося зібрати понад 40 мільйонів гривень

Прямий ефір телемарафону переглянули близько 80 млн людей.

Мільйони людей подивилися двогодинний ефір із назвою Save Ukraine.

Телемарафон транслювали всі провідні українські телеканали, а також 30 телеканалів з усього світу.

Керівники провідних держав світу, знамениті спортсмени, українські та світові зірки шоубізнесу. Протягом двох із половиною годин у прямому ефірі вони розповідали всій планеті про те, що найбільше болить Україні.

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Зібрані під час телемарафону Save Ukraine кошти витратять на продукти й товари першої потреби для людей, які найбільше постраждали від російської агресії. Що залишилося за кадром телемарафону і хто розподілятиме зібрані пожертви, розповів кореспондент ТСН Дмитро Фурдак.

Так, в американському місті Чикаго в центри допомоги Україні - Help Heroes of Ukraine - заснували одразу з початком війни, понад два десятки компаній поєднали зусилля і вже зібрали товарів українцям на три мільйони доларів.

За словами співорганізаторів проекту, грандіозний міжнародний телемарафон зробили усього за кілька тижнів. Об’єднати добрих людей довкола спільного горя було нескладно.

"Ми здзвонилися з 1+1, бо ми партнери, разом працювали, зідзвонилися з Суспільним, бо в них є контакти Євробачення, а це вже існуюча мережа, так буде простіше", - сказав Павло Немерюк, комерційний директор фестивалю ATLAS

Оперативно відгукнулися і світові зірки, графік яких зазвичай розписаний на рік наперед.

Під час телемарафону кожен охочий міг перерахувати посильну суму для потерпілих від російської війни проти України. Розподілятиме кошти спеціальна комісія при міністерстві соціальної політики. Передовсім кошти йтимуть найбльш нужденним, повідомив Дмитро Фурдак.

За словами міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, понад 40 мільйонів гривень вдалося зібрати на допомогу Україні завдяки міжнародному благодійному телемарафону Save Ukraine.

Про підтримку України заявили жителі 50-ти міст світу.

"Вважаю, що першочергова мета марафону була повністю виконана. Йдеться про консолідацію міжнародної спільноти довкола України і поширення інформації про реальні звірства країни-агресора. Ми продовжуватимемо цей тиск на рф, щоб домогтися повної ізоляції цієї країни", - сказав Ткаченко.

Нагадаємо, Україну на благодійному марафоні підтримали політичні лідери багатьох країн світу.

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