Під Маріуполем злетів у повітря склад із російськими боєприпасами

Під Маріуполем злетів у повітря ворожий склад з боєприпасами, який окупанти формували протягом останніх тижнів.

У Маріупольському районі Донеччини 16 березня здетонував ворожий склад із боєприпасами.

Про це повідомили Маріупольська міська рада та радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріупольскій район. с. Малоянісоль. Бавовна. Пожежа та детонація. Мінус склад окупантів, який вони так наполегливо формували останні тижні", - написав Андрющенко.

За його словами, перед вибухом у Маріуполі та районі було чутно работу ППО та звуки, схожі на роботу Градів, які, найімовірніше були звуками від детонації боєприпасів. Після вибухів росіяни знову підняли гвинтокрили в бік влучання.

Слід зазначити, що 16 березня — річниця жорстокого обстрілу росіянами драмтеатру в Маріуполі, де перебували сотні беззбройних людей.

Нагадаємо, у мережі показали, який вигляд має зруйнований росіянами Маріуполь з висоти, який перебуває під окупацією загарбників.

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