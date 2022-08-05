Під тимчасово захопленим Мелітополем росіяни ховаються від ЗСУ по лісах

Після чергового удару по аеродрому в Мелітополі 31 липня, окупанти почали проводити ротацію своїх військових баз.

Так, у селищі Мирний у будівлі дитячого притулку військові РФ організовували шпиталь. Проте днями із цієї будівлі окупанти виїхали.

Про це повідомляє місцеве видання "РІА Мелітополь".

Зазначається, що така сама ситуація відбувається і з військовою частиною під Мирним. Місцеві повідомляють, що окупанти перебралися до лісу перед Новопилипівкою. Там встановлений шлагбаум, біля якого стоять військові з автоматами.

Крім того, у будівлі захопленої приватної друкарні у селищі Мирний колабранти з окупантами з ранку до вечора друкують пропагандистські газети, які потім на камеру роздають містом та селами. Імовірно, у цій друкарні також друкуватимуть так звані бюлетені-опитувальники для проведення псевдореферендуму.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі загарбники проводять верифікацію майна. Втім, якщо мешканці не надають підтвердження права власності на будівлю чи автомобіль, то їхнє майно "націоналізується".

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