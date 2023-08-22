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Поблизу Запорізької АЕС зафіксовані вибухи та стрілянина

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Поблизу Запорізької АЕС зафіксовані вибухи та стрілянина

Енергоблоки Запорізької АЕС / Фото: УНІАН

Це вже не перший випадок за останній тиждень.

МАГАТЕ зафіксувало вибухи та стрілянину поблизу Запорізької АЕС. Це вже не перший випадок за останній тиждень.

Про це повідомили в пресслужбі Міжнародного агентства з атомної енергії.

"Підкреслюючи потенційні ризики для АЕС, розташованої на передовій лінії конфлікту, команда МАГАТЕ продовжує повідомляти про регулярні ознаки військової активності в цьому районі, іноді близько до об'єкта, а іноді трохи далі від нього", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що українські пілоти почали опановувати F-16 у Данії.

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