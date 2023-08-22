Поблизу Запорізької АЕС зафіксовані вибухи та стрілянина

Це вже не перший випадок за останній тиждень.

МАГАТЕ зафіксувало вибухи та стрілянину поблизу Запорізької АЕС. Це вже не перший випадок за останній тиждень.

Про це повідомили в пресслужбі Міжнародного агентства з атомної енергії.

"Підкреслюючи потенційні ризики для АЕС, розташованої на передовій лінії конфлікту, команда МАГАТЕ продовжує повідомляти про регулярні ознаки військової активності в цьому районі, іноді близько до об'єкта, а іноді трохи далі від нього", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що українські пілоти почали опановувати F-16 у Данії.

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