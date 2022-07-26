Повітряні сили попередили українців про нову загрозу з боку Росії

У Повітряних силах повідомили, що з боку Росії з'явилася нова загроза – зенітні удари по наземних цілях.

Як пояснили у командуванні Повітряних сил ЗСУ, використовуючи цю тактику, росіяни хочуть заплутати українську ППО.

Про це розповів речник командування Юрій Ігнат під час брифінгу у вівторок, 26 липня.

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"Противник завжди хоче заплутати нашу ППО. Навіть якщо завдається удар артилерією, то ворог завжди робить залпи – таку тактику вони застосовують. Наприклад, досить часто росіяни використовують ЗРК С-300 для ураження наземних цілей. Це ще одна загроза від окупантів – зенітні удари", – зазначив Юрій Ігнат.

Він наголосив, що масштабних руйнувань ЗРК не завдадуть, на відміну від "Іскандерів", але руйнівна сила у них досить потужна.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів про тактику росіян у разі контрнаступу ЗСУ та заявив, що битва за Херсон буде страшною.

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