Повітряну тривогу оголошено в Києві та низці областей: що відомо

Зокрема, дрони рухаються з Чернігівської області у бік Київської

На Київщині, у столиці та у низці областей оголошено повітряну тривогу.

Як повідомляють Повітряні Сили ЗС України, існує загроза атаки "Шахедами".

Відомо, що двоє дронів рухаються з Чернігівської області у бік Київської. Один "Шахед" зафіксували у Сумській області. Він тримає курс на захід.

Цщ 5 безпілотників загрожують Миколаївщині. А 8 "Шахедів" летять у Херсонській області.

Нагадаємо, вдень 19 серпня під час повітряної тривоги на Миколаївщині було чутно вибухи. Стало відомо, що росіяни підняли у повітря шість бортів Ту-95МС.

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