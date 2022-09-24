Прикордонник збив безпілотник антидроновою рушницею: фото, відео

Розвідгрупа знайшла приземлений коптер, поряд з ним лежав боєприпас, який окупанти мали скинути на українське селище.
Від початку вересня прикордонники збили два російських коптери. Один з них було збито антидроновою рушницею.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
"На кордоні з країною-агресором боєць збив безпілотник антидроновою рушницею", - йдеться у повідомленні.
Розвідгрупа знайшла приземлений коптер.
Поряд з ним лежав боєприпас, який російські окупанти мали скинути на українське селище.
Нагадаємо, на півдні ворог вдається до шантажу та використання дронів-камікадзе.
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