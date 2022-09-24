Пограничник сбил беспилотник антидроновым ружьем: фото, видео

Разведгруппа нашла приземленный коптер, рядом с ним лежал боеприпас, который оккупанты должны были сбросить на украинский поселок.
С начала сентября пограничники сбили два российских коптера. Один из них был сбит антидроновым ружьем.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
"На границе со страной-агрессором боец сбил беспилотник антидроновым ружьем", — говорится в сообщении.
Разведгруппа нашла приземленный коптер.
Рядом с ним лежал боеприпас, который российские оккупанты должны были сбросить на украинский поселок.
Напомним, на юге враг прибегает к шантажу и использованию дронов-камикадзе.
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