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Пограничник сбил беспилотник антидроновым ружьем: фото, видео

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Пограничник сбил беспилотник антидроновым ружьем: фото, видео

Фото: Государственная пограничная служба Украины

Разведгруппа нашла приземленный коптер, рядом с ним лежал боеприпас, который оккупанты должны были сбросить на украинский поселок.

С начала сентября пограничники сбили два российских коптера. Один из них был сбит антидроновым ружьем.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"На границе со страной-агрессором боец сбил беспилотник антидроновым ружьем", — говорится в сообщении.

Разведгруппа нашла приземленный коптер.

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Рядом с ним лежал боеприпас, который российские оккупанты должны были сбросить на украинский поселок.

Напомним, на юге враг прибегает к шантажу и использованию дронов-камикадзе.

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