Прикордонники розбили мотострілковий підрозділ окупантів на Луганщині (відео)

Українські військові показали, як знищили мотострілковий підрозділ окупантів у Луганській області. Під час удару вдалося знищити ворожі БМП, особовий склад та забудови, де базувалися окупанти.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Під час спільної розвідки БПЛА прикордонників та протитанкістів, було визначено розташування ворожого мотострілкового підрозділу. Аеророзвідка миттєво передала координати артилеристам", - йдеться в повідомленні.

Ті, своєю чергою, відпрацювали по ворогу гарматним вогнем та артилерією.

"Було знищено ворожі БМП, особовий склад та забудови рашистів", - додали військові.

Втрати росіян

За минулу доби українські військові ліквідували 530 російських військових. Росія, від початку повномасштабної війни, втратила вже близько 114 660 тис. солдат.

У Силах спецоперацій ЗСУ показали унікальне відео з околиць Бахмута із захопленням позицій російських військ та знищенням ворога – було знищено 13 окупантів, 5 – потрапили у полон.

ЗСУ 12 січня "приземлили" російський штурмовик Су-25, а також ворожий безпілотник.

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