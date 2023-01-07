Про що свідчить постачання наступальної зброї для України: експерт дав чітку відповідь

Пакети військової допомоги Україні від США та союзників демонструють, що Захід зламав бар'єр щодо ненадання наступальної зброї. Нову військову техніку ЗСУ можуть застосувати проти окупантів під час операції зі звільнення Мелітополя.

Таку думку висловив російський публіцист Андрій Піонтковський в коментарі “24 каналу”.

За його словами, всередині адміністрації президента США Джо Байдена була серйозна дискусія між прихильниками негайної перемоги України та прибічниками так званої формули "головне, щоб Україна не програла", яку представляв, зокрема, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. На практиці це виявлялося у ненаданні Україні наступальної зброї.

“Логіка була такою. Вони погоджувалися, що Україна повинна перемогти. Але сама перемога не мала бути розгромною та негайною. Це нібито вберегло б від ситуації, за якої в Росії обвалилася б влада і почалася б смута та громадянська війна”, – вважає Піонтковський.

Експерт вважає, що міжнародні партнери тепер надають наступальну техніку для конкретної військової операції. На його думку, "сюрпризи" від країн Заходу ЗСУ можуть використати проти окупантів на Мелітопольському напрямку.

“Захід постачає Україні конкретну наступальну зброю, яка необхідна для конкретної наступальної операції зі звільнення Мелітополя. Це перетворить російське угруповання в окупованій частині Херсонщини в один великий "котел", – зазначив Піонтковський.

Нагадаємо, Міноборони США опублікувало повний вміст нового пакету військової допомоги для України в розмірі понад 3 млрд доларів.

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