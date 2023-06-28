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Контрнаступ: Залужний розповів, за рахунок чого окупанти утримують позиції

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
2534
Час на прочитання
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Контрнаступ: Залужний розповів, за рахунок чого окупанти утримують позиції

Валерій Залужний / Скриншот з відео

За словами Залужного, росіяни намагаються втриматися на позиціях за рахунок суцільного мінування місцевості.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову зі своїм американським колегою, головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це Залужний повідомив у Facebook.

Сторони обговорили ситуацію на фронті. Залужний розповів, як відбувається український контрнаступ.

"Нам вдалося перехопити стратегічну ініціативу, Сили безпеки і оборони України продовжують ведення наступальних дій, маємо просування. Противник чинить потужний спротив, у той же час зазнає великих втрат. Намагається втриматися на позиціях за рахунок суцільного мінування місцевості", – зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Також він розповів генералу Міллі про актуальні потреби українського війська в озброєнні, боєприпасах та засобах розмінування.

"Домовилися і надалі залишатися на звʼязку та координувати дії задля деокупації української території", – підсумував Залужний.

Раніше повідомлялося, що Валерій Залужний відвідав командування ЗСУ північного напрямку.

Перед цим головком провів роботу у військах, які ведуть найзапекліші бої.

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Дата публікації
Перегляди
2534
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