Противник продовжує обстрілювати чотири напрямки - Генштаб ЗСУ

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник продовжив обстріли із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення, щоправда з меншою інтенсивністю.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

"Ворог також завдав авіаційних ударів неподалік Малих Щербаків, Малої Токмачки, Кам’янського та Новомихайлівки. Вів повітряну розвідку БпЛА поблизу Новопрокопівки і Малої Токмачки", - зазначило командування.

Нагадаємо, у середу, 13 липня, Російська Федерація вдарила двома ракетами по Запоріжжю. Вони влучили в одне з підприємств міста. Як повідомили в Офісі президента, через ворожий обстріл постраждало сім людей. Працівникам підприємства життя врятувало те, що керівник встиг вчасно вивести людей до укриття.

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