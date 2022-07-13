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Противник продовжує обстрілювати чотири напрямки - Генштаб ЗСУ

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Противник продовжує обстрілювати чотири напрямки - Генштаб ЗСУ

Фото: УНІАН

Окупанти вели повітряну розвідку БпЛА поблизу Новопрокопівки і Малої Токмачки.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник продовжив обстріли із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення, щоправда з меншою інтенсивністю.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. 

"Ворог також завдав авіаційних ударів неподалік Малих Щербаків, Малої Токмачки, Кам’янського та Новомихайлівки. Вів повітряну розвідку БпЛА поблизу Новопрокопівки і Малої Токмачки", - зазначило командування.

Нагадаємо, у середу, 13 липня, Російська Федерація вдарила двома ракетами по Запоріжжю. Вони влучили в одне з підприємств міста. Як повідомили в Офісі президента, через ворожий обстріл постраждало сім людей. Працівникам підприємства життя врятувало те, що керівник встиг вчасно вивести людей до укриття. 

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