Чи надасть Іран безпілотники РФ: експерт розповів про політику Тегерана

Очільник МЗС Ірану відреагував на заяву радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана про те, що Тегеран планує надати Росії безпілотники. Зокрема, він зазначив, що його країна уникає будь-яких дій, які ризикують призвести до подальшої ескалації в Україні, включаючи постачання озброєння.

Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, розповів про те, що насправді відбувається у Тегерані, під час марафону на телеканалі "Freeдом".

"Іде гра. Насправді іранці про щось домовляються, тогуються. Це гра на тлі візиту президента США Джо Байдена до Саудівської Аравії та Ізраїлю, який сьогодні розпочинається. Це дуже важливий візит як для регіону, так і до Саудівської Аравії. Точаться розмови про створення Близькосхідного НАТО, об'єднання арабських країн Перської затоки, плюс Ізраїль, плюс Єгипет для протидії іранській загрозі. Все це дуже нервує керівництво Ірану. Я не думаю, що справа дійде до реального постачання будь-яких озброєнь Ірану до Росії", – зазначив експерт.

Однак, за його словами, іранці – великі майстри "дипломатичної гри у шахи на багатьох дошках".

"Блефують, обманюють росіян, погрожуючи арабським країнам, заграючи, і водночас шантажуючи Вашингтон, вони продовжують вести таку політику на тлі переговорів про ядерну угоду, а також збереження чи зміни режиму санкцій, під якими перебуває Іран", – зсказав експерт.

Нагадаємо, Білий дім 11 липня заявив, що Росія могла звернутися до Ірану з проханням надати їй сотні безпілотних літальних апаратів, зокрема здатних нести зброю, для використання у війні проти України.

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