Іран не постачатиме Росії зброю, зокрема безпілотники - МЗС

Країна уникає будь-яких дій, які можуть призвести до подальшої ескалації в Україні.

Міністр закордонних справ Ірану Хосейн-Амір Абдоллахіан заявив , що його країна уникає будь-яких дій, які можуть призвести до подальшої ескалації в Україні, включаючи постачання військової техніки.

Про це він розповів в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica.

"У нас є угоди про оборону з Росією, але ми не допомагатимемо жодній із сторін, залучених до цього конфлікту (війни - ред.)", - сказав очільник МЗС.

Нагадаємо, Білий дім 11 липня заявив, що Росія могла звернутися до Ірану з проханням надати їй сотні безпілотних літальних апаратів, зокрема здатних нести зброю, для використання у війні проти України.

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