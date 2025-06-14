Причина падіння російського Су-25 на Донбасі стала зрозумілою: відео

Російський Су-25 / © Associated Press

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Російський штурмовик Су-25, який упав в Донецькій області, ймовірно, був збитий своїм літаком супроводу.

Про те, що причиною міг стати так званий «дружній вогонь» повідомляє Telegram-канал Fighterbomber, пов’язаний з Повітряно-космічними силами Росії.

На опублікованих кадрах видно, що в російського літака, який летить першим у парі, несподівано відлітає крило після чого він вибухає і падає. Після цього інциденту пілот ворожого штурмовика, на жаль, катапультувався і вижив.

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За даними Fighterbomber, для з’ясування причини «аварії» призначено спеціальну комісію.

Дата публікації 23:50, 13.06.25 Кількість переглядів 23 Падіння російського Су-25 на Донбасі потрапило на відео

Окрім випадкового пострілу літака супроводу, російські пропагандисти вигадують також інші версії руйнування крила та вибуху літака у повітрі над Донбасом, серед яких — влучання зенітного снаряда, вибух некерованиої ракети на виході зі ствола, дрон та навіть вертольотна міна.

Однак, найімовірніше причиною став все таки «френдліфаєр». Тим більше, що це вже не перший схожий випадок у російській авіації саме із цим літаком.

20 березня 2008 року під час бойових стрільб над Приморським краєм вибухнув у повітрі літак Су-25 російських ВПС, внаслідок чого загинув пілот. Тоді з’ясувалося, що літак був збитий ракетою, випадково запущеною літаком супроводу. Після цієї аварії всі польоти на російських літаках Су-25 були призупинені до завершення розслідування.

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Що відомо про Су-25

Су-25 — одномісний двомоторний дозвуковий реактивний літак, розроблений у Радянському Союзі компанією «Сухой». Він був призначений для забезпечення безпосередньої повітряної підтримки радянських наземних військ.

Перший прототип здійснив свій перший політ 22 лютого 1975 року. Після випробувань літак надійшов у серійне виробництво в 1978 році.

Су-25 перебувають на озброєнні в Росії, інших країнах-членах СНД, а також постачаються на експорт. Виробництво Су-25 припинилося у 2010 році.

Нагадаємо, раніше українському винищувачу F-16 вперше вдалося збити російський Су-35.

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