Путін підписав закон про відміну вікової межі для контрактників

Путін підписав закон про відміну вікової межі для контрактників

Закон ​​скасовує верхню вікову межу для бажаючих укласти перший контракт з ВС РФ.

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який скасовує верхню вікову межу для бажаючих укласти перший контракт на проходження військової служби.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ Росії.

Документ опубліковано на порталі правової інформації.

Закон виключає вікову межу для громадян працездатного віку (іноземних громадян), при якому їм надається право укладати перший контракт про проходження військової служби.

Раніше контракт могли укладати російські громадяни віком від 18 до 40 років та іноземці віком від 18 до 30 років.

Нагадаємо, у Владивостоку депутати-комуністи вимагали від Путіна вивести війська з України (відео).

Читайте також: