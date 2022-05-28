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Путин подписал закон об отмене возрастного предела для контрактников

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Путин подписал закон об отмене возрастного предела для контрактников

Фото: Associated Press

Закон отменяет верхний возрастной предел для желающих заключить первый контракт с ВС РФ.

Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий верхнюю возрастную границу для желающих заключить первый контракт на прохождение военной службы.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ России.

Документ опубликован на портале правовой информации.

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Закон исключает возрастной предел для граждан трудоспособного возраста (иностранных граждан), при котором им предоставляется право заключать первый контракт о прохождении военной службы.

Ранее контракт могли заключать российские граждане от 18 до 40 лет и иностранцы в возрасте от 18 до 30 лет.

Напомним, во Владивостоке депутаты-коммунисты потребовали от Путина вывести войска из Украины (видео).

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