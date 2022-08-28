Путіну не допоможе збільшення чисельності армії – британська розвідка

Указ президента РФ Володимира Путіна про збільшення чисельності армії навряд чи підвищить бойову потужність росіян у війні проти України.

Охочих йти воювати за контрактом дуже мало.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії в Twitter.

"У будь-якому випадку, згідно з чинним законодавством, указ навряд чи принесе суттєвий прогрес у посиленні бойової потужності Росії в Україні. Це тому, що Росія втратила десятки тисяч військових, дуже мало нових контрактників набирається, а призовники технічно не зобов'язані служити за межами території Росії", - зазначили в британській розвідці.

Нагадаємо, Путін підписав 25 серпня указ про збільшення чисельності збройних сил від 1,9 до 2 млн 39 тисяч осіб. Цей документ набуде чинності від 1 січня 2023 року.

Деякі військові експерти вважають, що такий крок президента РФ – це чистий популізм. Вони також впевнені, що це не допоможе російській армії досягти успіхів у війні.

За даними української розвідки, в Україні воюють близько 160 тисяч російських військовослужбовців.

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