Путину не поможет увеличение численности армии – британская разведка

Указ президента РФ Владимира Путина об увеличении численности армии вряд ли повысит боевую мощь россиян в войне против Украины.

Желающих идти воевать по контракту очень мало.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"В любом случае, согласно действующему законодательству, указ вряд ли принесет существенный прогресс в усилении боевой мощи России в Украине. Это потому, что Россия потеряла десятки тысяч военных, очень мало новых контрактников набирается, а призывники технически не обязаны служить за пределами территории России", — отметили в британской разведке.

Напомним, Путин подписал 25 августа указ об увеличении численности вооруженных сил с 1,9 до 2 млн 39 тысяч человек. Этот документ вступит в силу с 1 января 2023 года.

Некоторые военные эксперты считают, что такой шаг президента РФ – чистый популизм. Они также уверены, что это не поможет российской армии добиться успехов в войне.

По данным украинской разведки, в Украине воюют около 160 тысяч российских военнослужащих.

Зачем Путин увеличивает армию и есть ли стабилизация на войне