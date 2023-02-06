Рада скасувала ПДВ і мита на ввезення дронів, тепловізорів і рацій

У Верховній Раді України прийняли законопроєкти №8360 та №8361-д щодо звільнення від ПДВ та мита на ввезення коптерів, тепловізорів, коліматорів та приладів нічного бачення та рацій.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Загалом документи підтримали 331 та 326 нардепів відповідно.