Рада скасувала ПДВ і мита на ввезення дронів, тепловізорів і рацій

За зверненням волонтерів до списку додали рації
У Верховній Раді України прийняли законопроєкти №8360 та №8361-д щодо звільнення від ПДВ та мита на ввезення коптерів, тепловізорів, коліматорів та приладів нічного бачення та рацій.
Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у Telegram.
Загалом документи підтримали 331 та 326 нардепів відповідно.
"Зняли всі бюрократичні обмеження по імпорту цих важливих для нашої оборони товарів. Закон розроблявся разом з волонтерськими організаціями", - написав Железняк.
Відомо також, що за зверненнями волонтерських організацій додали рації.
Раніше стало відомо, що від 27 січня діє новий порядок бронювання військовозобов'язаних працівників від мобілізації. Відтак підприємство може забронювати до 50% працівників.
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