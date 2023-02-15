РФ може готуватися до повітряної битви: експерт оцінив можливості окупантів

Росія може стягувати до кордонів з Україною авіацію, що, швидше за все, вказує на підготовку РФ до повітряної битви, тому міжнародні партнери України вважають за необхідне надати Києву засоби ППО, якими можна відбивати можливу повітряну атаку росіян.

Про це сказав голова українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в ефірі 1+1.

За його словами, ймовірність підготовки РФ до повітряної битви розглядалася союзниками України. Тому одним із головних пунктів допомоги Києву є це засоби ППО, адже кількість авіації в росіян значно перевищує нашу.

"Щодо кількості й літаків, і гелікоптерів, росіяни нас значно випереджають у цьому плані. Саме для цього нам потрібно закрити небо", - каже Кузан.

Водночас експерт вказав на один з нюансів з авіацією у РФ - в окупантів брак кваліфікованих пілотів. Таким чином, росіяни навряд зможуть успішно виконувати складні повітряні операції.

Нагадаємо, видання Politico з посиланням на джерела в Білому домі повідомило, що Росія стягує до кордонів з Україною авіацію. За оцінками американського чиновника, Росія "очевидно … готується до якогось типу наступу", звернувши увагу на "масову мобілізацію" та "нагромадження авіаційних засобів", як два основні індикатори.

Натомість у США офіційно повідомили, що не бачать ознак нарощування Росією авіації для масованої атаки на Україну.

Тим часом вдень 14 лютого в небо Росії здіймалися і кружляли літаки "судного дня". Військові експерти вважають, що, найімовірніше, цей політ був демонстрацією та залякуванням під "Рамштайн-9".

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