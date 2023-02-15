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РФ может готовиться к воздушному бою: эксперт оценил возможности оккупантов

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РФ может готовиться к воздушному бою: эксперт оценил возможности оккупантов

Фото: defence-ua.com

Украина нуждается в средствах ПВО, говорит Кузан.

Россия может стягивать к границам с Украиной авиацию, что, скорее всего, указывает на подготовку РФ к воздушному бою, поэтому международные партнеры Украины считают необходимым предоставить Киеву средства ПВО, которыми можно отражать возможную воздушную атаку россиян.

Об этом сказал глава украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире 1+1.

По его словам, вероятность подготовки РФ к воздушному сражению рассматривалась союзниками Украины. Поэтому одним из главных пунктов помощи Киеву являются средства ПВО, ведь количество авиации у россиян значительно превышает нашу.

"О количестве и самолетов, и вертолетов, россияне нас значительно опережают в этом плане. Именно для этого нам нужно закрыть небо", — говорит Кузан.

В то же время эксперт указал на один из нюансов с авиацией в РФ – в оккупантов нехватка квалифицированных пилотов. Таким образом, россияне вряд ли смогут успешно выполнять сложные воздушные операции.

Напомним, издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Россия стягивает к границам с Украиной авиацию. По оценкам американского чиновника, Россия "очевидно… готовится к какому-то типу наступления", обратив внимание на "массовую мобилизацию" и "накопление авиационных средств", как два основных индикатора.

В США же официально заявили, что не видят признаков наращивания Россией авиации для массированной атаки на Украину.

Между тем, днем 14 февраля в небо России вздымались и кружили самолеты "судного дня". Военные эксперты считают, что вероятнее всего, этот полет был демонстрацией и запугиванием под "Рамштайн-9".

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Дата публикации
Просмотры
615
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