РФ не очікувала ударів по власній території: експерт про провал російської ППО

Робота ППО / © Associated Press

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Росія не була готова до ударів по власній території, тому її система протиповітряної оборони виявилася безпорадною.

Про це заявив аналітик та авіаційний експерт Костянтин Криволап в етері Еспресо.

«Аеродроми РФ, розташовані ближче до України, раніше входили до першої лінії. Тепер ворог змушений відступати на другу. З першої лінії ми їх уже вибили, зараз поступово витісняємо і з другої», — розповів експерт.

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За його словами, один із таких аеродромів — Борисоглєбськ, де проходять навчання пілотів літаків Су-34.

«Зараз, наприклад, Борисоглєбськ — це навчальна база для Су-34, де готують пілотів. Але вони ще встигають злітати, проте настане момент, коли ми почнемо бити туди або довгим „Нептуном“, або балістичними ракетами, і тоді настане справжній хаос», — наголосив Криволап.

Він зауважив, що росіяни покладалися на модернізовані системи С-300, С-400 та перспективну С-500, однак ці засоби виявилися неефективними в умовах сучасної війни.

«Суть у тому, що ці системи створювалися для перехоплення звичайних повітряних нападів, тобто літаків. Росіяни створили безліч радарів, засобів наведення, підсвітки цілей тощо. Але на практиці це не працює. Українські літаки не залітають у глибину, але радари легко знищуються FPV-дронами, і якщо знищити їх, то вже й пускові установки вразити — питання часу», — зазначив експерт.

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Також він підкреслив, що комплекси С-300 і С-400 майже не здатні протидіяти балістичним ракетам, а спроба компенсувати це розробкою С-500 провалилася.

«Захист систем С-300 і С-400 повинні були відпрацьовувати системи „Панцир“, але виявилися незграбними. По азербайджанському літаку вони влучили, а по безпілотнику не можуть. Інших засобів у РФ немає. Росіяни просто не думали, що хтось колись по них битиме ракетами середньої дальності й дронами. Тому в них взагалі ці розробки не велися», — підсумував Криволап.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України у ніч проти 7 липня уразили АТ «Краснозаводський хімічний завод» у Московській області Росії.

Ми раніше інформували, що на тлі масштабного колапсу в авіасполученні РФ, що призвів до мільярдних втрат та тисяч затриманих рейсів.

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