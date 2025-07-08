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- Війна
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РФ не очікувала ударів по власній території: експерт про провал російської ППО
Російська система ППО виявилася непридатною до сучасних умов, бо створювалася під застарілі сценарії повітряної війни.
Росія не була готова до ударів по власній території, тому її система протиповітряної оборони виявилася безпорадною.
Про це заявив аналітик та авіаційний експерт Костянтин Криволап в етері Еспресо.
«Аеродроми РФ, розташовані ближче до України, раніше входили до першої лінії. Тепер ворог змушений відступати на другу. З першої лінії ми їх уже вибили, зараз поступово витісняємо і з другої», — розповів експерт.
За його словами, один із таких аеродромів — Борисоглєбськ, де проходять навчання пілотів літаків Су-34.
«Зараз, наприклад, Борисоглєбськ — це навчальна база для Су-34, де готують пілотів. Але вони ще встигають злітати, проте настане момент, коли ми почнемо бити туди або довгим „Нептуном“, або балістичними ракетами, і тоді настане справжній хаос», — наголосив Криволап.
Він зауважив, що росіяни покладалися на модернізовані системи С-300, С-400 та перспективну С-500, однак ці засоби виявилися неефективними в умовах сучасної війни.
«Суть у тому, що ці системи створювалися для перехоплення звичайних повітряних нападів, тобто літаків. Росіяни створили безліч радарів, засобів наведення, підсвітки цілей тощо. Але на практиці це не працює. Українські літаки не залітають у глибину, але радари легко знищуються FPV-дронами, і якщо знищити їх, то вже й пускові установки вразити — питання часу», — зазначив експерт.
Також він підкреслив, що комплекси С-300 і С-400 майже не здатні протидіяти балістичним ракетам, а спроба компенсувати це розробкою С-500 провалилася.
«Захист систем С-300 і С-400 повинні були відпрацьовувати системи „Панцир“, але виявилися незграбними. По азербайджанському літаку вони влучили, а по безпілотнику не можуть. Інших засобів у РФ немає. Росіяни просто не думали, що хтось колись по них битиме ракетами середньої дальності й дронами. Тому в них взагалі ці розробки не велися», — підсумував Криволап.
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