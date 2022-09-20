РФ перекидає з Сирії до України парашутно-десантний полк – Генштаб

Також українська авіація на фронті уразила 12 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та одну позицію ЗРК.

В результаті успішних дій українських військ на Бахмутському та Авдіївському напрямках російські окупанти продовжують зазнавати значних втрат.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу за 20 вересня.

Лікувальні заклади окупованої Горлівки переповнені важкопораненими загарбниками. Крім того, з території Херсонської області на окуповану територію Донецької області переміщено два великогабаритних вантажних автомобіля з тілами загиблих осіб з 1 армійського корпусу збройних сил РФ. Їх кількість уточнюється.

Через невдале проведення заходів прихованої мобілізації, в РФ вирішили вивести підрозділи 217-го парашутно-десантного полку з території Сирії до України.

Підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Веселе, Курдюмівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Майорськ, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка.

Протягом поточної доби, для підтримки дій наземних угруповань, українська авіація уразила 12 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та одну позицію зенітного ракетного комплексу. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили один безпілотник ворога.

Ракетні війська і артилерія за поточну добу завдали вогневого ураження по 30 об’єктах противника. Зокрема, по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 районах зосередження артилерії, а також 3 складах боєприпасів. Загальні втрати ворога уточнюються.

Раніше повідомлялося, що українські військові на Херсонщині збили черговий російський штурмовик Су-25.

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