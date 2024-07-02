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РФ почала атакувати ФАБ-3000: експерт оцінив загрозу від трьохтонних авіабомб РФ

РФ почала атакувати ФАБ-3000: експерт оцінив загрозу від трьохтонних авіабомб РФ

Надпотужна фугасна авіабомба ФАБ-3000 / колаж ТСН.ua

На його думку, публікація росіянами у Мережі відео із застосуванням ФАБ-3000 – це спроби російської пропаганди ще більше залякати цивільне населення України.

Росіяни почали використовувати для атак надпотужні плануючі бомби ФАБ-3000.

Наскільки ці боєприпаси можуть змінити ситуацію на фронті і що задумали росіяни, пояснив у телемарафоні експерт з авіації Анатолій Храпчинський.

"Насправді Росія показала два відео застосування цих ФАБ-3000. При цьому не було жодного підтвердження щодо носія, на якому вони експлуатуються", – каже аналітик.

Експерт зауважив, що ця авіабомба може нестись тільки літаками Ту-22М3 у кількості двох штук в бомбовому відсіку літака і не може застосовуватися разом з модулем УМПК, тому що з огляду на можливі розміри вона не зможе безпосередньо нести його, тому що не буде вміщуватися в цей бомбовідсік.

Храпчинський зазначив, що росіяни активно розганяють можливе застосування цієї авіабомби на літаках Су-34. Проте це навряд чи можливо.

"Зовнішній просвіт між літаком і злітньою смугою або руліжною доріжкою не дозволить розміщення ФАБ-3000, яка має в радіусі 1 метр і 30 сантиметрів. Плюс додатково ще не треба забувати модуль УМПК, який теж долає розмірів. І це ускладнює роботи, наприклад, з літака Су-34", – додав Храпчинський.

На його думку, публікація росіянами у Мережі відео із застосуванням ФАБ-3000 – це спроби російської пропаганди "восславить" свої повітряні сили для того, щоби більше лякати цивільне населення України.

Нагадаємо, 21 червня, за попередніми даними, росіяни скинули на селище Липці в Харківській області надпотужну бомбу ФАБ-3000 M54

Пізніше окупанти опублікували відео із застосуванням тритонної бомби ФАБ-3000 М54.

Окупанти показали, як били ФАБом по Харківщині

Окупанти показали, як били ФАБом по Харківщині

Військовий експерт Ігор Романенко пояснив, як та чим можна убезпечити прифронтові міста від таких бомб.

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