РФ почала атакувати ФАБ-3000: експерт оцінив загрозу від трьохтонних авіабомб РФ

На його думку, публікація росіянами у Мережі відео із застосуванням ФАБ-3000 – це спроби російської пропаганди ще більше залякати цивільне населення України.

Росіяни почали використовувати для атак надпотужні плануючі бомби ФАБ-3000.

Наскільки ці боєприпаси можуть змінити ситуацію на фронті і що задумали росіяни, пояснив у телемарафоні експерт з авіації Анатолій Храпчинський.

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"Насправді Росія показала два відео застосування цих ФАБ-3000. При цьому не було жодного підтвердження щодо носія, на якому вони експлуатуються", – каже аналітик.

Експерт зауважив, що ця авіабомба може нестись тільки літаками Ту-22М3 у кількості двох штук в бомбовому відсіку літака і не може застосовуватися разом з модулем УМПК, тому що з огляду на можливі розміри вона не зможе безпосередньо нести його, тому що не буде вміщуватися в цей бомбовідсік.

Храпчинський зазначив, що росіяни активно розганяють можливе застосування цієї авіабомби на літаках Су-34. Проте це навряд чи можливо.

"Зовнішній просвіт між літаком і злітньою смугою або руліжною доріжкою не дозволить розміщення ФАБ-3000, яка має в радіусі 1 метр і 30 сантиметрів. Плюс додатково ще не треба забувати модуль УМПК, який теж долає розмірів. І це ускладнює роботи, наприклад, з літака Су-34", – додав Храпчинський.

На його думку, публікація росіянами у Мережі відео із застосуванням ФАБ-3000 – це спроби російської пропаганди "восславить" свої повітряні сили для того, щоби більше лякати цивільне населення України.

Нагадаємо, 21 червня, за попередніми даними, росіяни скинули на селище Липці в Харківській області надпотужну бомбу ФАБ-3000 M54.

Пізніше окупанти опублікували відео із застосуванням тритонної бомби ФАБ-3000 М54.

Окупанти показали, як били ФАБом по Харківщині

Військовий експерт Ігор Романенко пояснив, як та чим можна убезпечити прифронтові міста від таких бомб.

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