Голова МЗС Угорщини телефонував Лаврову, поки Орбан був у Києві

У повідомленні МЗС країни-агресорки сказано, що сторони "наголосили на необхідності безумовного забезпечення Києвом прав усіх національних меншин, які проживають у країні".

Поки прем'єр Угорщини Віктор Орбан зустрічався із президентом України Володимиром Зеленським у Києві, угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто провів телефонну розмову з главою МЗС РФ Сергєєм Лавровим.

Про це передає пресслужба міністерства закордонних справ країни-агресорки.

За словами МЗС РФ, ініціатором розмови була угорська сторона. Відповідно до пресрелізу, сторони "дали високу оцінку рівню російсько-угорського політичного діалогу".

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Також у повідомленні сказано, що сторони "наголосили на необхідності безумовного забезпечення Києвом прав усіх національних меншин, які проживають у країні". Зауважимо, що раніше Будапешт постійно звинувачував Україну у порушенні прав угорської меншини на Закарпатті.

"Акцентовано, що двостороння взаємодія, попри вкрай непросту міжнародну обстановку, продовжує поступально розвиватися в дусі здорового прагматизму й взаємної вигоди", – цинічно сказано в повідомленні МЗС РФ.

В МЗС Угорщини про розмову повідомлень поки не було.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Києва сьогодні, 2 липня, із неанонсованим візитом.

Напередодні візиту до Києва він анонсував "перші кроки" до миру.

Дипломат Андрій Веселовський назвав головну мета візиту прем’єра Угорщини до України. Нардеп Олександр Мережко висловив свою точку зору, чому Орбан приїхав до України.

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