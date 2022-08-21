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РФ закриває ділянки повітряного простору в Липецькій, Воронезькій та Білгородській областях - Генштаб

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РФ закриває ділянки повітряного простору в Липецькій, Воронезькій та Білгородській областях - Генштаб

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на північних рубежах і на Харківщині.

На Харківському напрямку російські окупанти інтенсивно вели обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії. 

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 21 серпня.

На Харківщині окупанти із танків, ствольної та реактивної артилерії обстріляли райони населених пунктів Прудянка, Нове, Руськи Тишки, Перемога, Старий Салтів, Коробочкине, Слобожанське та Великі Проходи. Загарбники завдали авіаційних ударів біля Старого Салтова та Гусарівки.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишилась без суттєвих змін. 

На Сіверському напрямку ворог проводить ротацію окремих підрозділів в прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Противник здійснив обстріли із ствольної артилерії районів населених пунктів Мурав’ї та Залізний Міст Чернігівської області і Будки та Іскрисківщина Сумської області. 

За наявною інформацією ворог, закриває окремі ділянки повітряного простору в Липецькій, Воронезькій та Білгородській областях у період від 22 до 25 серпня цього року.

Нагадаємо, що у Харківській області змінили тривалість комендантської години.

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