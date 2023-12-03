РФ збільшила удари керованими авіабомбами – у Повітряних силах розповіли про проблеми

Застосування Росією керованих авіаційних бомб на передній лінії зіткнення стало реальною проблемою.

Про це сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Те, що ми зараз спостерігаємо на півдні країни, – це застосовуються авіаційні засоби ураження, передусім це керовані авіаційні бомби. Вчора дуже багато було їх було запущено в сторону півдня", – сказав він.

Ігнат також зауважив, що ще пів року тому пуски КАБів були поодинокими. Проте зараз інтенсивність ударів керованими авіабомбами зросла.

"КАБ летить неточно, але це 500 кг бомба. Вибухівки там багато, і вони беруть масованими ударами. Були вже і близько ста за добу показники скидання бомб. Тому це реальна проблема, і ми не просто так говоримо громадянам. Це меседж і західним партнерам, що нам потрібна зброя, далекобійні системи протиповітряної оборони і якнайшвидше F-16, які могли б протистояти російським літакам", – наголосив речник Повітряних сил.

Раніше ми писали, яку військову допомогу обіцяли союзники та що отримає Україна.

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