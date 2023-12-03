РФ увеличила удары управляемыми авиабомбами – в Воздушных силах рассказали о проблемах

Применение Россией управляемых авиационных бомб на передней линии фронта стало реальной проблемой.

Об этом сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"То, что мы сейчас наблюдаем на юге страны, — это применяются авиационные средства поражения, прежде всего это управляемые авиационные бомбы. Вчера очень много было запущено в сторону юга", — сказал он.

Игнат также отметил, что еще полгода назад пуски УАБ были единичными. Однако сейчас интенсивность ударов управляемыми авиабомбами выросла.

"УАБ летит неточно, но это 500 кг бомба. Взрывчатки там много, и они берут массированными ударами. Были уже около ста за сутки показатели сброса бомб. Поэтому это реальная проблема, и мы не просто так говорим гражданам. Это месседж и западным партнерам, что нам нужно оружие, дальнобойные системы противовоздушной обороны и как можно быстрее F-16, которые могли бы противостоять российским самолетам", – подчеркнул спикер Воздушных сил.

Раньше мы писали, какую военную помощь обещали союзники и что получит Украина.

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