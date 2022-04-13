Родичі спонукають окупантів РФ до мародерства та ще й роблять замовлення - СБУ

Родичі спонукають окупантів РФ до мародерства та ще й роблять замовлення - СБУ

У розпорядженні спецслужби чимало перехоплених телефонних розмов росіян, в яких вони вихваляються своїми трофеями.

Грабунки і мародерство – невід’ємні супутники російських загарбників.

У розпорядженні СБУ чимало перехоплених телефонних розмов окупантів, в яких вони вихваляються своїми трофеями. А їхні родичі не просто не засуджують, а навпаки, спонукають до мародерства та ще й роблять замовлення.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Герой" чергового перехоплення ділиться з дружиною подробицями першого дня боїв на Запоріжжі: "Ми на заправку заїжджаєм, там просто нікого немає. Як почали красти все собі, набирати… Іллюха там… напої-енергетики, ящиками запихав усе до машини…"

Але цього виявилося замало, тож загарбники розбили склад. А там: "...пиво, горілка… напоїв усяких там… повністю забитий. Я давай все теж до машини до себе вжух-вжух-вжух. Коротше, грабанули їх нефігово".

І єдине, що не сподобалося дружині у цій розповіді, що її благовірний міг пити енергетики, бо шкодять здоров’ю.

"Але смертельно шкідливим для російських окупантів є перебування на нашій землі. У чому на власному досвіді переконалися близько 20 тисяч загарбників", - підсумували в СБУ.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав жителів Донецької та Луганської областей негайно евакуюватись. Він наголосив, що росіяни вбиватимуть мирних людей та прикриватимуться ними, як "живим щитом".