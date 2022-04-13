Родственники побуждают оккупантов РФ к мародерству, еще и делают заказ — СБУ

Родственники побуждают оккупантов РФ к мародерству, еще и делают заказ — СБУ

В распоряжении спецслужбы немало перехваченных телефонных разговоров россиян, в которых они хвастаются своими трофеями.

Грабежи и мародерство – неотъемлемые спутники российских захватчиков.

В распоряжении СБУ немало перехваченных телефонных разговоров оккупантов, в которых они хвастаются своими трофеями. А их родственники не просто не осуждают, а наоборот, побуждают к мародерству, еще и делают заказ.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Герой" очередного перехвата делится с женой подробностями первого дня боев на Запорожье: "Мы на заправку заезжаем, там просто никого нет. Как начали воровать все себе, набирать… Иллюха там… напитки-энергетики, ящиками запихивал все в машину…"

Но этого оказалось мало, поэтому захватчики разбили склад. А там: "...пиво, водка... напитков всяких там... полностью забит. Я давай все тоже в машину себе вжух-вжух-вжух. Короче, грабанули их нефигово".

И единственное, что не понравилось жене в этом рассказе, что ее благоверный мог пить энергетики, потому что опасно для здоровья.

"Но смертельно опасно для российских оккупантов пребывание на нашей земле. В чем на собственном опыте убедились около 20 тысяч захватчиков", — подытожили в СБУ.

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак призвал жителей Донецкой и Луганской областей немедленно эвакуироваться. Он подчеркнул, что россияне будут убивать мирных людей и прикрываться ими как "живым щитом".