Роками не триватиме: Данілов дав свій прогноз щодо війни з РФ

Україна має зробити так, аби у РФ після поразки знову не виникло бажання на когось нападати.

Війна в Україні не триватиме роками, але і на швидку перемогу розраховувати не варто.

Про це в інтерв'ю LB.ua заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Я хотів би не погодитися, що роки-роки-роки ми будемо боротися з цим агресором. Я більш оптимістичний у цьому випадку, у мене свій прогноз, як це має закінчитися. Я дуже обережно до цього ставлюся. Я кажу, що раз – це буде непроста війна, два – перемога буде за нами, три – не буде швидкої перемоги, але це точно не роки", - сказав він.

Водночас секретар РНБО наголосив, що Україна має зробити так, аби у РФ після поразки знову не виникло бажання на когось нападати.

"Ми маємо зробити так, щоб після нашої перемоги в них узагалі не було бажання, не було зубів у роті когось покусати, не тільки нас. І ми це обов’язково з вами зробимо, тоді будемо більш спокійні", - запевнив Данілов.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 196-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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